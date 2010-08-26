В Ашхабаде демонтировали золотого 12-метрового Туркменбаши (ФОТО)

В Ашхабаде завершилась разборка Арки нейтралитета, увенчанной 12-метровой вращающейся позолоченной статуей бывшего президента Туркмении Сапармурата Ниязова, сообщает Би-би-си. Арка нейтралитета была создана в качестве центрального элемента нового архитектурного облика столицы, который должен был прославить в веках президента Ниязова. Демонтаж 70-метровой арки со статуей Туркменбаши занял чуть более двух месяцев. Работы вела турецкая компания Polimeks, которой также поручено построить в другой части Ашхабада монумент нейтралитета — аналог демонтированной арки, который будет на 20 метров выше прежнего сооружения. Идея сноса Арки нейтралитета и возведения нового монумента принадлежит нынешнему президенту Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову. Это очередной шаг в кампании постепенной ликвидации культа личности бывшего лидера, хотя государственные средства массовой информации избегают упоминать термин «культ личности». При этом, согласно распоряжению туркменского лидера, в конструкции нового архитектурного ансамбля скульптуры Туркменбаши или любого другого упоминания личности прежнего лидера не предусмотрено. По замыслам архитекторов, 95-метровый монумент Нейтралитета будет украшен орнаментами пяти туркменских племен — так же, как герб и флаг страны. Снос Арки нейтралитета со статуей Ниязова на вершине — не первое решение нового президента, с приходом которого культ личности Туркменбаши пошел на спад. Так, из текста государственного гимна исчезло упоминание Туркменбаши, а с улиц туркменских городов — многочисленные портреты Ниязова. Кроме того, было свернуто изучение книги Ниязова — «Рухнамы».