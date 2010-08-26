Авиаперевозчикам добавили ответственности за пассажиров

Ответственность авиакомпаний перед пассажирами при осуществлении авиаперевозок будет усилена. Это предусмотрено новыми правилами воздушных перевозок пассажиров и багажа, утвержденных приказом Минтранса № 216 от 23 апреля 2010 года, которые были зарегистрированы в Министерстве юстиции Украины и в ближайшее время вступят в силу. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины. Новые правила обеспечат международный уровень регулирования в Украине защиты интересов пользователей воздушного транспорта. Прежде всего, будет усилен уровень ответственности со стороны авиаперевозчиков за жизнь каждого человека. Правила предусматривают ряд обязательств перевозчика перед пассажиром в случае отмены рейса. Например, во всех случаях, кроме чрезвычайных обстоятельств, перевозчик или его агент по продажам обязан предупредить пассажира о задержке или отмене рейса не позже чем за 3 часа до начала регистрации. Если отменен международный (кроме рейсов, выполняемых из/в аэропорты стран-членов Европейского Союза) или внутренний рейс, то перевозчик обязан (по выбору пассажира) перевезти пассажира до места назначения своим следующим рейсом в оплаченном пассажиром классе, своими или рейсами другого перевозчика по другому маршруту, наземным транспортом или же вернуть пассажиру уплаченные им средства в соответствии с правилами. Если же отказано в перевозке пассажирам, отправляющимся из/в аэропорты ЕС, то перевозчик должен выплатить им компенсацию в размере: 250 евро для рейсов дальностью до 1,5 тыс. км; 400 евро – для рейсов дальностью от 1,5 до 3,5 тыс. км; 600 евро – для рейсов дальностью более 3,5 тыс. км. Ответственность авиакомпании за ущерб, причиненный в случае смерти или телесного повреждения пассажира, составляет 113 100 СПР (специальные права заимствования – международный резервный актив, созданный Международным валютным фондом с целью дополнения существующих международных резервных активов, что представляет собой «корзину» из пяти валют, состав которых пересматривается каждые 5 лет. Стоимость СПР определяется ежедневно) для каждого пассажира международного рейса и 20 тыс. долларов США – для пассажиров рейсов в пределах Украины. Госавиаадминистрация уже утвердила график предоставления на согласование правил воздушных перевозок пассажиров и багажа, которые необходимо разработать на основе общих новых правил авиакомпаниями, осуществляющими пассажирские перевозки.