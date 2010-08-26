Донбасские охотники готовы на все, лишь бы Азаров дал добро на открытие сезона

Охотники Донбасса направили в адрес премьер-министра Украины Николая Азарова открытое коллективное письмо от первичных организаций Донецкого областного общества охотников и рыболовов, в котором просят открыть охотничий сезон на пернатую дичь. В письме, текстом которого располагает УНИАН, напоминается, что 4 августа Азаров подписал распоряжение Кабинета Министров №1588-р о переносе сроков начала охотничьего сезона на пернатую дичь в связи с высокой пожарной опасностью на территории Украины. Охотники обращают внимание премьер-министра на то, что в настоящее время погодные условия изменились на более благоприятные, в связи с чем просят приостановить действие распоряжения Кабмина о переносе сроков начала охотничьего сезона. Охотники обязуются «участвовать на добровольных началах в патрулировании охотхозяйств, проводить разъяснительную работу среди населения, а также участвовать в тушении пожаров». Кроме того, они напоминают, что к началу сезона уже уплатили охотничьи взносы, купили отстрелочные карточки, а также оформили рабочие отпуска, поскольку выходной день на производстве не всегда совпадает с днями, в которые разрешено проведение охоты. «Заверяем Вас, что ни разу на территории Донецкой области, да и всей страны пожары не возникали и не возникнут по вине охотников», - указывается в письме. Комментируя данное письмо, председатель Донецкого областного общества охотников и рыболовов Юрий Ясенко отметил, что полностью поддерживает позицию коллективов охотников. «Из-за переноса времени начала охотничьего сезона подрывается финансирование нашей организации, поскольку не выкупаются отстрелочные карточки», - сказал он. Ясенко также посетовал, что в связи с прогнозируемыми в октябре ранними холодами вероятен ранний перелет пернатой дичи. «Это значит, что поохотиться люди просто не успеют», - сказал он. Напомним, сегодня, 26 августа, заместитель министра внутренних дел Украины, начальник милиции общественной безопасности Виктор Ратушняк заявил, что решение об открытии сезона охоты на пернатую дичь будет приниматься с 5-го по 15 сентября.