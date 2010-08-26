В Днепропетровске задержали мужчину, фотографировавшего обнаженных детей

В Днепропетровске в среду сотрудники милиции задержали 46-летнего мужчину, который на улице фотографировал несовершеннолетних мальчиков в обнаженном виде. В его архиве обнаружено порядка 2 тысяч подобных фотографий. Как сообщили журналистам в секторе связей с общественностью Днепропетровского городского управления милиции, 25 августа на улице Набережно-Заводской возле одного из кафе сотрудники патрульной службы выявили факт совершения распутных действий в отношении двух несовершеннолетних мальчиков возрастом 7-10 лет. По информации милиции, во время задержания подозреваемый 46-летний мужчина, выбросив фотоаппарат, пытался убежать. По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 Уголовного кодекса Украины (развращение несовершеннолетних), гражданин был задержан и доставлен в Ленинский райотдел милиции. Как сообщили Интерфаксу-Украина источники, в ходе проведения следственных действий было установлено, что "моделей" фотограф искал и находил в местах отдыха, предлагая детям принять участие в фотосессии в обнаженном виде. Иногда дети получали за это конфеты, шоколад, а иногда - снимались бесплатно. В компьютере задержанного были обнаружены около 2 тыс. фотографий мальчиков в обнаженном виде. Все фотоснимки направлены на экспертизу для установления характера фотосъемки, после чего будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.