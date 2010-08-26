Горячая десятка самых прибыльных роликов YouTube (ВИДЕО)

Американцы выбрали десятку самых прибыльных роликов, размещенных на YouTube. Каждый ролик из десятки приносит автору не менее $100 тыс. в год, сообщает ТСН. Первое место рейтинга занимает 22-летний житель американского штата Калифорния Шейн Доусон, который в большинстве своих роликов в пародийном образе благочестивого христианина отвергает добрачные половые связи, наркотики и алкоголь. Своими сатирическими роликами он заработал около 315 тыс. долларов за последние 12 месяцев. Второе место рейтинга занимает серия роликов о говорящих фруктах и овощах, The Annoying Orange датчанина Дейна Бодигхаймера. Он заработал за год на своей идее 288 тыс. долларов: эти ролики просмотрели почти 350 млн раз. На третьем месте в списке интернет-богачей оказался американец Филипп Дифранко - его ролики, пересмотренные более 248 млн раз, принесли ему 181 тыс. долларов. Четвертым в "горячей десятке" идет американец японского происхождения, известный под ником Nigahiga. Он заработал за год 151 тыс. долларов с 206 млн. просмотров. Пятое место занимает 16-летний Лукас Крюйкшенк, создатель писклявого шестилетнего вундеркинда Фреда (146 тыс. долларов, 20 млн. просмотрам). Шестое место в рейтинге отдали радиодиджею Shay Carl из американского штата Айдахо. С 2008 года он снял более 100 собственных роликов. За год он заработал 140 тыс. долларов с результатом 192 млн. просмотров. На седьмом месте списка ролики, произведенные каналом Mediocre Films - 116 тыс. долларов с 159 млн просмотров. Восьмое место занимает дуэт Smosh - 113 тыс. долларов в год, 154 млн просмотров. На девятом - американское политическое ток-шоу The Young Turks. За год их ролики заработали 112 тыс. долларов (153 млн. просмотров). Замыкает горячую десятку 24-летняя австралийка вьетнамского происхождения Натали Трэн. Она тоже снимает ролики пародийного содержания. Мнения экспертов о достоверности сумм, перечисленных в списке, разделились: одни говорят, что в действительности их доходы еще выше, другие считают сведения более или менее точными.