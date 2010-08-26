Крым принял еще сотню детей из пострадавших областей Подмосковья

В Евпаторию на оздоровление прибыли еще 98 воспитанников российских детских домов и интернатов. Как сообщает УНИАН, дети из территорий, постарадавших от лесных пожаров, будут отдыхать в детских санаториях Крыма. Заместитель председателя Совета министров АРК Татьяна Умрихина отметила, что оздоровление детей осуществляется за счет средств бюджета автономии. Напомним, правительство Крыма приняло решение о бесплатном отдыхе 300 детей из пострадавших территорий России. Дети будут размещены в детских санаториях «Симеиз», «Чайка», «Бригантина». 24 августа в Евпаторию уже прибыли 80 детей из Москвы.