Апелляционный суд сказал «нет» ТВі и «5-му каналу»

В судебном споре между группой компаний «Интер», Национальным советом Украины по вопросам телерадиовещания и «5 каналом», телекомпанией ТВі и другими о законности предоставления последним лицензии на право вещания Киевский апелляционный административный суд во время сегодняшнего заседания отказал в удовлетворении всех шести ходатайств, которые были предоставлены суду со стороны получателей лицензии. Как передает УНИАН, в частности, суд отказал авторам апелляционной жалобы («5 каналу», ТВі и другим) в удовлетворении ходатайств относительно включения в качестве участников судебного процесса четырех представителей, которым делегировали соответствующие полномочия собрания журналистских коллективов, отказано в удовлетворении ходатайства о приостановке рассмотрения апелляционной жалобы в связи с нерешением в суде первой инстанции (Окружном административном суде г. Киева) вопроса относительно взыскания государственной пошлины; также отказано в ходатайстве об остановке рассмотрения апелляционной жалобы в связи с тем, что в Окружном админсуде Киева еще не приняты решения по двум делам, которые связаны своим предметом с рассматриваемым апелляционным админсудом; отказано в приобщении к материалам дела диска с записью заседания Нацсовета, на котором были объявлены результаты конкурса о предоставлении права на вещание. Также суд отказал «5 каналу», ТВі и другим в удовлетворении ходатайства по поводу вызова в суд для дачи пояснений участников заседания Национального совета, на котором было принято решение о предоставлении лицензии на право вещания, предоставления со стороны Нацсовета аудиопротокола заседания, чтобы суд смог исследовать, что в действительности происходило во время заседания. Вместе с тем судом было отказано в удовлетворении ходатайства относительно вызова на судебное заседание в качестве свидетеля бывшего исполняющего обязанности председателя Нацсовета Юрия Плаксюка. Такие свои решения относительно отмеченных ходатайств суд мотивировал в основном отсутствием оснований для удовлетворения в связи с необоснованностью или тем, что на данном этапе судебного следствия удовлетворять отдельные ходатайства не целесообразно, и они будут рассматриваться позже. Пока суд завершил процедуру изучения ходатайств и переходит к рассмотрению апелляционной жалобы по существу. Как сообщалось ранее, 8 июня Окружной административный суд Киева полностью удовлетворил требования по иску группы телеканалов «Интер». Таким образом, было обжаловано решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания от 27 января 2010 года о выделении ТВі и «5-му каналу» частот на вещание. Телеканал ТВі обжаловал в Апелляционном административном суде Киева это решение суда. 13 августа директор телеканала ТВі Николай Княжицкий обратился к Президенту Украины Виктору Януковичу с просьбой о встрече с целью обсуждения вопроса относительно возможного решения суда о лишении частот и лицензий на вещание телеканала.