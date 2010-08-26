Авария в электросистеме Грузии устроила всей стране «темную»

Авария, происшедшая вечером в четверг в энергосистеме Грузии, лишила электроэнергии почти все регионы страны включая Тбилиси. Как сообщили Интерфаксу в ООО «Государственная электросистема Грузии», авария произошла на высоковольтной линии электропередачи «Картли-2», по которой электроэнергия поступает с запада на восток Грузии. В настоящее время осуществляется перевод энергосистемы на резервную схему энергоснабжения. «Причины аварии выясняются», - сказал собеседник агентства. ЛЭП «Картли-2» 500 кВ принадлежит АО «ГрузРосэнерго», которое владеет линиями электропередачи, связывающими Россию и Грузию и относящимися к национальной электросети.