Минздрав попросит $305 млн. на борьбу со СПИДом

Украина попросит $305 млн у Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. Об этом сообщили Главреду в пресс-службе Минздрава. Сегодня Национальный совет по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ-инфекции/СПИДу утвердил проект заявки Украины на 10 раунд по компоненту «СПИД». Сумма будущего гранта в случае его утверждения будет предоставлена Украине с 2012 по 2016 годы. В заявке Украина просит помощи «в развитии долгосрочной системы предоставления комплексных услуг по профилактике ВИЧ/СПИДа, лечению, уходу и поддержке среди групп высокого риска и людей, живущих с ВИЧ». Реализация мероприятий по заявке позволит стабилизировать темпы распространения ВИЧ-инфекции среди населения Украины, уменьшить заболеваемость ВИЧ-инфекцию/СПИД и смертность от СПИДа. В частности, в случае получения гранта Украина обязуется усилить акцент на комплексном пакете услуг, доступных для представителей групп риска, укрепить систему здравоохранения и обеспечить «долгосрочность и устойчивость национального ответа на эпидемию ВИЧ-инфекции в направлении охвата пакетом услуг групп риска и людей, живущих с ВИЧ». Речь идет также о внедрении необходимых и экономически эффективных мер среди представителей групп риска. Напомним, ранее Украина неоднократно получала гранты Глобального фонда для лечения СПИДа и туберкулеза.