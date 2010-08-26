Тбилиси и соседним населенным пунктам возобновили подачу электроэнергии

Ряду районов Тбилиси и нескольким близлежащим населенным пунктам возобновлена подача электроэнергии, прекращенная из аварийного отключения одной из высоковольтных ЛЭП, по которой ток подается с запада на восток Грузии, передает ИТАР-ТАСС. Как сообщили представители энергослужб, в результате задействования резервных систем энергоснабжения удалось поэтапно восстановить подачу тока разным районам Тбилиси и близлежащим населенным пунктам. В первую очередь подачу тока возобновили объектам жизнеобеспечения - метрополитену, больницам, госучреждениям, объектам связи и коммуникации, хлебозаводам, пекарням и т.д. В условиях отсутствия электроэнергии эти и другие объекты работали за счет автономных источников энергопитания. Аэропорты не прекращали работу, задействовав автономные источники тока, сейчас аэропорты и аэрослужбы снабжаются электричеством в обычном режиме.