Налоговики посягнули на видеокамеры Черноморской ТРК

Сегодня, 26 августа, сотрудники налоговой милиции попытались изъять у Черноморской телерадиокомпании несколько видеокамер. Об этом заявила Крымская организация партии «Всеукраинское объединение «Батьківщина», сообщают Українські Новини. «Сначала они арестовали имущество «Черноморки», потом арестовали счета. Наверное, им показалось, что этого мало, и теперь они решили изъять наше оборудование», - заявила президент Черноморской ТРК, депутат Верховной Рады Крыма от фракции Блока Юлии Тимошенко Татьяна Красикова. По данным «Батьківщини», во второй половине дня представители налоговой милиции начали изъятие рабочих документов на Черноморской телерадиокомпании и попытались изъять две телекамеры. Напомним, ранее крымская организация «Батьківщини» заявила, что на имущество ТРК был наложен арест.