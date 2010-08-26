Информацию о ДТП с Милевским слишком преувеличили - ГАИ

Происшествие с участием «Мазератти» футболиста «Динамо» Артема Милевского раздули очевидцы. Столкновение автомобилей было незначительным. Об этом сообщили в пресс-службе киевского ГАИ, пишет «Фокус». «Дежурный доложил о незначительном столкновении между автомобилями, которое не требовало вмешательства сотрудников подразделения ГАИ. Потому водители автомобилей объяснились и разъехались. Очевидцы выложили информацию в Интернете, и она получила такую огласку», - пояснили в пресс-службе. Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Милевский попал в ДТП.