Горбачев закончил 555-страничную книгу о Раисе Максимовне

Экс-президент СССР Михаил Горбачев завершил работу над новой книгой. Ее название «Наедине с собой. Воспоминания и размышления». Об этом, как сообщает УНИАН, он рассказал сегодня ИТАР-ТАСС. «Думаю издать и в России, и за рубежом», - сказал он. По словам Горбачева, это книга размышлений не только и не столько о политике, сколько о собственной жизни и судьбах близких ему людей в контексте истории страны. «Конечно, есть политика - куда ж мне без этого, но больше личных моментов», - признался он. Работа над книгой, которую Горбачев посвятил своей супруге Раисе Максимовне, продолжалась почти 5 лет. «Получилась книга объемом 555 страниц, а три пятерки - хороший знак», - поставил себе оценку автор.