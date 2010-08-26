В Иране запретили рекламу домашних животных и товаров для них

Иранские власти запретили рекламу домашних животных, еды для них, а также других собаче-кошачих аксессуаров, пишет GZT.RU со ссылкой на Telegraph. Решение было принято министерством культуры на основании того, что по исламской традиции собаки являются «нечистыми» животными. В июле власти Ирана уже провозглашали собак «нечистыми», утверждая, что хозяева животных «слепо подражают Западу», и это приведет «к дьявольским результатам». «Многие люди на Западе любят собак больше, чем своих жен и детей», - заявили священнослужители.