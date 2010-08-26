В Китае 97-километровая пробка стоит уже две недели

Затор длиной 97 км образовался на скоростной трассе Пекин—Тибет, которая соединяет столицу Китая с северо-западом страны. Движение остановилось 14 августа. За порядком в заторе следят 400 полисменов, пишет Gazeta.ua. «Сначала за сутки затор проезжал 8 км, — говорит водитель грузовика, который перевозит уголь. — Потом все окончательно остановилось. Мой уголь не завоняется. А есть такие, которые везут молочные продукты. Пробовали молоко. Скисло, хоть и в антисептическом пакете. Холодильники же не работают». Причиной затора считают большой наплыв грузовиков и дорожные ремонтные работы. Власть утверждает, что до 13 сентября, пока не закончится ремонт дорог, автомобили не тронутся с места. Сколько грузовиков собралось в заторе, не сообщается. Водители играют в карты и шахматы. Еду им продают местные торговцы. «Бутылку минеральной воды, которая стоит в киоске 1 юань (1 грн 16 коп. — Ред.), продают в 10 раз дороже. Чашка супа, обычная стоимость которой 3 юаня, здесь стоит 9. Это дороже, чем в ресторане», — возмущаются водители. — Для торговцев этот затор — как выигрыш в лотерею». В прошлом году британская газета «Файненшл Таймс» составила рейтинг городов, в которых водители и пассажиры проводят больше всего времени в заторах. На первом месте списка — Пекин. Теперь по дорогам Китая ездят около 170 млн транспортных средств.