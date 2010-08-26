Карпаты вырывают ничью и проходят в групповой раунд Лиги Европы

Вслед за харьковским Металлистом в групповой раунд Лиги Европы УЕФА пробились львовские Карпаты, которые в ответном матче с турецким Галатасараем вдесятером смогли вырвать ничью - 1:1 (Федецький, 90+3 - Айдин, 90+1). Первый поединок этих команд завершился со счетом - 2:2 и за счет двух мячей забитых на чужом поле Карпаты проходят в основной раунд турнира. Напомним, что сегодня также свои матчи сыграли харьковский Металлист, днепропетровский «Днепр» и симферопольская «Таврия». Харьковский Металлист сыграл вничью - 2:2 с кипрской Омонией в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы-2010/2011, но за счет гостевой победы - 0:1 прошел в основной раунд турнира. Днепропетровский «Днепр» сыграл вничью - 0:0 с польским «Лехом» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы-2010/2011 и не сумел пробиться в основной раунд турнира. Первый матч в Днепропетровске завершился поражением украинцев со счетом 0:1. Симферопольская «Таврия» со счетом 1:3 проиграла леверкузенскому «Байеру» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы-2010/2011 и не смогла пробиться в основной раунд турнира. Первый матч в Германии завершился поражением крымчан со счетом 0:3.