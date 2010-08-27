В Канаде арестованы подозреваемые в подготовке терактов

В Канаде арестованы трое подозреваемых в подготовке террористических актов. По сообщению полиции, двое были арестованы в столице страны Оттаве, и еще один - в городе Лондон (штат Онтарио). Все трое - канадские подданные, информирует Радио «Свобода». Сообщается, что арестованные были связаны с экстремистами в Афганистане и готовили серию взрывов в Канаде. В ходе обысков у них были обнаружены инструкции по изготовлению взрывных устройств и их компоненты. Подробностей о том, где именно готовились теракты, полиция не приводит.