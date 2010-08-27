ООН удалось собрать для помощи Пакистану более 300 млн долларов

Более 300 млн долларов удалось собрать ООН для помощи пострадавшим в результате наводнений в Пакистане. Собранные средства будут использоваться для работы таких организаций как Всемирная продовольственная программа ООН. Однако, как сообщается, этих денег хватит лишь до конца октября, передает BBC. Согласно подсчетам правительства Пакистана, на восстановление страны от сильнейших за последнее столетие наводнений стране понадобятся несколько млрд долларов. Исламабад уже ведет переговоры с представителями Международного валютного фонда о возможном финансировании. Власти страны также планируют получить от Всемирного банка 900 млн долларов на помощь пострадавшим от наводнения. Напомним, ранее ООН призвала страны, входящие в организацию, собрать 459 млн долл. в помощь жителям Пакистана, пострадавших от масштабных наводнений. Как заявил координатор чрезвычайной помощи ООН Джон Холмс, такая сумма поможет решить первоочередные задачи в помощи пострадавшим в течение ближайших трех месяцев. В свою очередь, Великобритания уже заявила, что выделит в помощь Пакистану 1,5 млн долларов и направит четыре самолета с предметами первой необходимости. США послали к побережью Пакистана авианосец с вертолетами на борту, которые утроят количество единиц американской авиации, помогающей пакистанцам бороться с последствиями стихийного бедствия. 1 августа с.г. Европейский союз принял решение оказать финансовую помощь гражданам Пакистана, пострадавшим от наводнения в размере 30 млн евро. Средства будут направлены на приобретение оборудования для очистки воды, медикаментов, палаток, одеял и других предметов первой необходимости. Часть денег получат семьи, лишившиеся крова и имущества. Как сообщалось, 14 августа с.г. специалисты ООН подтвердили случай холеры в Пакистане. Представитель Управления ООН по координации гуманитарных программ Маурицио Джулиано сообщил, что один случай холеры зарегистрирован и подтвержден в городе Мингора. По его словам, отмечены 36 тыс. случаев диареи - одного из симптомов холеры. «Поскольку появились опасения по поводу холеры, являющейся смертельно опасной болезнью, вместо тестирования на холеру, мы сразу начали всеобщее лечение от холеры», - сообщил представитель ООН. ООН намерена предпринять широкомасштабные меры по предотвращению эпидемии, которая угрожает около 3,5 млн людей. Отметим, врачи предупредили об опасности возникновения холеры сразу же после начала наводнения. Тем временем, представитель страны в ООН Замир Акрам выступил с критикой по поводу международной реакции на стихийное бедствие в Пакистане. Он заявил, что международное сообщество только сейчас начинает осознавать масштабы нанесенного стихией ущерба, и что предоставляемая помощь пока что недостаточна. Напомним, в результате сильнейшего за 80 лет наводнения в Пакистане пострадали 20 млн человек. Согласно данным ООН, более 1600 человек погибли.