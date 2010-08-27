ООН удалось собрать для помощи Пакистану более 300 млн долларов

27 августа 2010, 03:15

Более 300 млн долларов удалось собрать ООН для помощи пострадавшим в результате наводнений в Пакистане. Собранные средства будут использоваться для работы таких организаций как Всемирная продовольственная программа ООН. Однако, как сообщается, этих денег хватит лишь до конца октября, передает BBC. Согласно подсчетам правительства Пакистана, на восстановление страны от сильнейших за последнее столетие наводнений стране понадобятся несколько млрд долларов. Исламабад уже ведет переговоры с представителями Международного валютного фонда о возможном финансировании. Власти страны также планируют получить от Всемирного банка 900 млн долларов на помощь пострадавшим от наводнения. Напомним, ранее ООН призвала страны, входящие в организацию, собрать 459 млн долл. в помощь жителям Пакистана, пострадавших от масштабных наводнений. Как заявил координатор чрезвычайной помощи ООН Джон Холмс, такая сумма поможет решить первоочередные задачи в помощи пострадавшим в течение ближайших трех месяцев. В свою очередь, Великобритания уже заявила, что выделит в помощь Пакистану 1,5 млн долларов и направит четыре самолета с предметами первой необходимости. США послали к побережью Пакистана авианосец с вертолетами на борту, которые утроят количество единиц американской авиации, помогающей пакистанцам бороться с последствиями стихийного бедствия. 1 августа с.г. Европейский союз принял решение оказать финансовую помощь гражданам Пакистана, пострадавшим от наводнения в размере 30 млн евро. Средства будут направлены на приобретение оборудования для очистки воды, медикаментов, палаток, одеял и других предметов первой необходимости. Часть денег получат семьи, лишившиеся крова и имущества. Как сообщалось, 14 августа с.г. специалисты ООН подтвердили случай холеры в Пакистане. Представитель Управления ООН по координации гуманитарных программ Маурицио Джулиано сообщил, что один случай холеры зарегистрирован и подтвержден в городе Мингора. По его словам, отмечены 36 тыс. случаев диареи - одного из симптомов холеры. «Поскольку появились опасения по поводу холеры, являющейся смертельно опасной болезнью, вместо тестирования на холеру, мы сразу начали всеобщее лечение от холеры», - сообщил представитель ООН. ООН намерена предпринять широкомасштабные меры по предотвращению эпидемии, которая угрожает около 3,5 млн людей. Отметим, врачи предупредили об опасности возникновения холеры сразу же после начала наводнения. Тем временем, представитель страны в ООН Замир Акрам выступил с критикой по поводу международной реакции на стихийное бедствие в Пакистане. Он заявил, что международное сообщество только сейчас начинает осознавать масштабы нанесенного стихией ущерба, и что предоставляемая помощь пока что недостаточна. Напомним, в результате сильнейшего за 80 лет наводнения в Пакистане пострадали 20 млн человек. Согласно данным ООН, более 1600 человек погибли.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
12:22
Отец изнасиловал дочь с ДЦП: в Нацполиции рассказали подробности преступления
12:11
"Эти п*дары прочувствуют русский мир". В Сети возмутились и посмеялись над помпезными гуляниями в "ДНР"
11:28
Трамп обвинил Россию и Китай во вмешательстве во внутренние дела США
11:24
Каменских побаловала фанатов откровенным и мечтательным снимком
10:59
"Господь допустил войну" Патриарх Филарет заявил, что конфликт на Донбассе пошел на пользу Киевскому патриархату
10:41
С чего начать спасение Украины мнение
10:30
«Режет ножом, скручивает шеи»: в Сети рассказали о малолетней киевской живодерке, фото
10:13
"Ад-адище". В Сети поизгалялись над обсуждением книжной полки Порошенко на росТВ
09:32
Омелян рассказал, сколько Украина потеряла денег из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе
09:24
Филарет назвал вероятные сроки предоставления автокефалии УПЦ
08:52
Погода на воскресенье: где в Украине прогнозируют дожди
08:20
Подкараулили жертву недалеко от дома: стали известны подробности жестокого избиения девочки в Одессе
08:13
Все только начинается: что ждет Украину после получения автокефалии УПЦ мнение
07:50
В штабе ООС рассказали о потерях украинских военных на Донбассе
07:17
В Венесуэле совершено покушение на президента Мадуро, есть раненые
07:13
«Ты - королева»: украинская телеведущая взволновала фанатов пикантным фото в нижнем белье
06:59
Грандиозный обвал: почему упал рейтинг Путина и как он будет его спасать мнение
06:36
Ученые обнаружили новую неожиданную пользу от постоянного секса
06:14
Стало известно о смертельной опасности популярного медсредства
05:41
Сексапильная Руслана похвасталась фигурой на жарких фото
05:13
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
04:39
"Испортили пенис пришельцы". Мужчина отчекрыжил свой половой орган
04:20
«Хранилище бактерий»: стало известно, откуда начнется суперпандемия
03:56
Солистка «ВИА Гры» показала идеальную фигуру в бикини
03:33
Курение кальянов назвали смертельно опасным для людей
03:23
Седла, домики, платья и памперсы: курицы в США стали элитными домашними питомцами
02:58
В Нидерландах дирижера ведущего оркестра выгнали из-за секс-скандала: подробности
02:44
«С моими 165 килограммами». Помощник Вилкула опроверг обвинение в изнасиловании
02:15
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
01:45
После измены мужа Лорак сняла обручальное кольцо: фото
01:22
Британец шокировал «лучшим в мире» свадебным снимком: фото
01:03
Названа сумма, которую украинские заробитчане отправили домой из Польши
00:46
Макрон решил провести отпуск в старинной крепости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
04 августа, суббота
23:57
«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять