В США разработали роботов, которые могут собирать разливы нефти

В США разработали роботов, которые могут самостоятельно разыскивать и собирать разливы нефти в морях и океанах. Плавающие роботы получают энергию от солнечных батарей и могут неделями круглосуточно работать в случае аврала. Собранная роботами нефть годится для использования и переработки, сообщает ДГ«Взгляд» со ссылкой на телеканал «CNN». Ожидается, что новинка, разработанная и созданная в Массачусетском институте технологий (MIT), будет официально представлена в субботу в Вене. На поток эти роботы поставят в 2011 году. Робот будет стоить около 20 тысяч долларов. Использование таких механизмов обойдется намного дешевле, чем известные до сих пор технологии очистки нефтяных утечек в морях и океанах с помощью специальных судов. Новинка появилась на свет в связи с разливом нефти в Мексиканском заливе, последствия которого до сих пор не преодолены. Напомним, утечка нефти в Мексиканском заливе, признанная самой крупной в истории США, началась 22 апреля после взрыва на нефтяной платформе, принадлежавшей компании «ВР». При взрыве погибли 11 человек, сама платформа затонула.