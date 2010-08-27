Большинство россиян были бы готовы уехать из своей страны - опрос

По итогам опроса, проведенного исследовательским центром рекрутингового портала Superjob.ru, 73% экономически активных россиян были бы готовы покинуть родину, если бы имели возможность жить и работать в любой стране мира. Участие в опросе приняли 1000 человек из числа экономически активного населения. Им задавался, в частности, вопрос, какое государство привлекает их в качестве «второй Родины», передает русская служба BBC. Впрочем, результаты этого опроса весьма существенно расходятся с результатами других подобных исследований. По итогам данного опроса, 23% россиян не хотели бы жить в другой стране. Вместе с тем 73% респондентов выбрали бы для проживания другие страны мира. Среди возможных стран проживания у россиян наиболее популярна Австралия: ее назвали 7% опрошенных. «Красивая, теплая, благополучная, доброжелательная и спокойная», — так отзываются об этой стране респонденты. Однако 6% россиян, будь у них возможность выбора, уехали бы в Германию, которая, по их словам, славится «социальной защищенностью жителей». Такой же процент по популярности набрала Италия. Соединенные Штаты Америки привлекают 5% россиян, другая англоговорящая страна — Великобритания — 4% опрошенных. По 4% голосов респондентов набрали и такие государства, как Испания, Канада и Швейцария. Жить во Франции, Финляндии или Швеции предпочли бы по 3% россиян. Австрия, Новая Зеландия, Норвегия и Чехия набрали по 2% голосов опрошенных. А еще 16% опрошенных россиян выбрали другие страны — от Арабских Эмиратов до Исландии и от Грузии до Ямайки. Вместе с тем, директор Центра миграционных исследований Елена Тюрюканова выразила сомнение в однозначности результатов, полученных порталом Superjob.ru. «По нашим данным — пусть не самым свежим, а начала 2000-х годов — реальные цифры совершенно другого порядка, где-то 10-15% твердо ориентированных на выезд на постоянное или временное жительство за рубеж», — отметила она. Эти цифры находят подтверждение и в других источниках: в мае 2009 года Левада-центр провел аналогичный опрос и пришел к выводу, что лишь 13% россиян хотят уехать на постоянное жительство в другие страны. «Изучение намерений — довольно тонкое дело. Нужно определенным образом задавать вопросы, чтобы уяснить разницу между намерениями, для реализации которых люди уже предприняли какие-то шаги, и намерениями менее определенными», — подчеркнула Тюрюканова.