В море Лаптевых пропали безвести 11 моряков

Сегодня ночью в море Лаптевых сегодня ночью затонул буксир «Алексей Кулаковский» . На борту судна находилось 14 членов экипажа, трое спасены, одиннадцать пропали без вести, сообщает ИТАР-ТАСС. Поломка случилась в двадцати милях от порта Тикси. Как пояснили в судоходной компании «Ленское объединенное морское пароходство», «буксир «Алексей Кулаковсий» вышел ночью в море на помощь судну «Полюс», терпящему бедствие в условиях сильного шторма и ветра до 28 метров в сек. Буксир подошел к аварийному судну, но неожиданно стал резко крениться на левый борт и затонул. Это произошло в 03 час 30 мин по местному времени». Поиски членов экипажа буксира продолжаются. В районе крушения судна находятся ледокол «Капитан Бабичев», гидрографическое судно «Николай Евгенов». Подключаются к поискам также другие суда, направленные в эту зону. К месту происшествия отправлена из Якутска группа водолазов.