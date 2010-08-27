ВОЗ подсчитала, сколько детей убивают ежегодно

Примерно 20% женщин и 5-10% мужчин сообщают о том, что в детстве подвергались сексуальному насилию, по меньшей мере 25-50% всех детей сообщают о том, что подвергались физическому насилию. Для решения проблемы ВООЗ предлагает обучать родителей основным правилам по уходу за ребенком. Об этом говорится в информационном бюллетене организации, опубликованном вчера. По мнению экспертов, следствием жестокого обращения с детьми могут быть пожизненные нарушения физического и психического здоровья, а в конечном итоге даже замедление экономического и социального развития страны. По оценкам экспертов, ежегодно происходит 31 тыс. убийств детей в возрасте до 15 лет. Эта цифра недооценивает истинные масштабы проблемы, так как значительная часть случаев смерти в результате жестокого обращения с детьми неправильно приписывается к падениям, ожогам, утоплениям и другим причинам. Кроме того, многие дети подвергаются эмоциональному жестокому обращению (иногда называемому психологическим жестоким обращением) и оставлены без заботы. ВООЗ отмечает, что есть некоторые особенности, которые могут усилить вероятность жестокого обращения с ребенком. Это возраст до 4 лет или подростковый, нежеланный ребенок или ребенок с особенными потребностями, имеющий патологические физические особенности. Для предотвращения насилия и травмирования рекомендуется проводить просветительские занятия как с детьми, так и со взрослыми. Детям необходимо объяснить разницу между хорошими и плохими прикосновениями; научить распознавать угрожающие ситуации и как рассказать о неправильном обращении заслуживающему доверие взрослому человеку. Родителям советуют приглашать домой медсестру и посещать групповые занятия, где их научат позитивному обращению с детьми.