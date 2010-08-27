Сегодня Богдан Ступка празднует день рождения

27 августа Народному артисту Украины, художественному руководителю Национального академического драматического театра им. Франко Богдану Ступке исполняется 69 лет, напоминает Лига. Известность украинского актера не ограничивается родиной. Благодаря участию в интернациональных проектах артист снискал популярность и за границей, в частности в России, где он в начале 2010-го стал лучшим актером года и лауреатом премии «Золотой орел». Богдан Ступка мечтает, чтобы украинская культура была известна во всем мире. Сам он для этого трудится не покладая рук. Уже сыграно более сотни ролей в театре и порядка 50 - в кино. Его дело продолжает и сын - Остап Ступка (Заслуженный артист Украины).