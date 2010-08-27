Ночью на северодонецком «Азоте» горел газопровод

Сегодня в 1:35 на территории ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот» произошел порыв внешнего газопровода (диаметром 250 мм) подачи природного газа в цех по производству аммиака с последующим возгоранием, передает Лига. Жертв и пострадавших нет. Как сообщает пресс-служба Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций, в 1:58 загорание ликвидировано перекрытием задвижки. Подразделения Государственной пожарной охраны предприняли меры по охлаждению конструкций. На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС в Луганской области.