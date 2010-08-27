За сутки в Украине произошло два взрыва и 415 пожаров

За прошедшие сутки в Украине произошли 415 пожаров и два взрыва - в Киевской и Закарпатской областях. Об этом Главреду сообщили в пресс-службе МЧС Украины. Вчера в 18.45 произошел взрыв на частном приусадебном участке в Барышевском районе Киевской области. Оперативная группа МЧС не смогла установить тип взорвавшегося предмета. В результате происшествия госпитализирован один человек. На Закарпатье вчера в 21.20 произошел взрыв природного газа в частном жилом доме. К счастью, обошлось без пожара, однако часть дома разрушена, а двух людей госпитализировали с ожогами. Всего за сутки пиротехнические подразделения МЧС изъяли и уничтожили 11 взрывоопасных предметов, в том числе одну авиационную бомбу. За прошлые сутки в стране произошло 415 пожаров, в том числе 105 - в жилом секторе, 6 - на предприятиях и 12 - на транспорте. При этом погибли четверо людей. Примерные убытки от пожаров составляют около 4,445 млн. гривен: огонь уничтожил 38 зданий, 10 единиц техники и 123 тонны кормов.