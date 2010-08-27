Украинские единоборцы едут соревноваться в Китай

Завтра в Китае открываются I Всемирные игры по единоборствам. Соревноваться в семи видах спорта будет 31 украинский спортсмен. Об этом сообщили Главреду в пресс-службе Министерства молодежи, семьи и спорта. Соревнования пройдут в Пекине под патронатом Международного олимпийского комитета с 28 августа по 4 сентября. В программе игр есть как олимпийские, так и неолимпийские виды спорта. В частности, кикбоксинг, таиландский бокс муэй-тай, джиу-джитсу, панкратион, борьба самбо, сумо, борьба на поясах алиш. Всего более тысячи спортсменов из 200 стран мира разыграют 136 комплектов наград.