Неизвестные избили главу броварской «Батьківщини»

Вчера, 26 августа, вечером неизвестные избили председателя Броварской городской организации политической партии «ВО «Батьківщина» Анатолия Кривоноса. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе Киевской областной организации «Батьківщини». Преступники пытались отобрать партийные документы и печать, которые лежали в сумке у Кривоноса. Он постоянно их носил с собой, потому что боялся ограбления офиса. И на этот раз Кривоносу удалось сохранить партийные документы. Преступники нанесли ему тяжелые телесные травмы, сейчас он находится в больнице.