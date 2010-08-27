На донецкой шахте погиб молодой горняк

Сегодня на шахте №22 «Коммунарская» (ОАО «Шахтоуправление «Донбасс», г. Ждановка) погиб горнорабочий очистного забоя. Погибший - 1977 года рождения, у него остался пятилетний сын, сообщает УНИАН. По словам инспектора труда ЦК ПРУП Владимира Самойленко, трагедия произошла ночью в 2.10 в 11-й западной лаве пласта К5, которая находится на демонтаже. После демонтирования секции горнорабочий устанавливал на ее месте деревянную стойку временной крепи, и в этот момент произошло обрушение пород кровли – на горняка вывалилась глыба породы. «Помочь, к сожалению, ему уже было невозможно, смерть наступила мгновенно. По предварительным данным, при обрушении горнорабочий получил перелом основания черепа», - сказал Самойленко. Более точные обстоятельства трагедии выясняются комиссией специального расследования.