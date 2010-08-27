В ближайшие два года сотрудников банков «урежут» еще на 20-25%

Около 21% сотрудников банков потеряли работу с начала экономического кризиса. По данным НБУ, в конце 2008 года в украинской банковской системе работало 279,8 тыс. человек, а к началу августа 2010-го их осталось 221,1 тыс. Всего с начала кризиса чистый отток персонала по украинской банковской системе составил 58,7 тыс. специалистов. При этом волна сокращений еще не закончилась, пишет «Дело». Так, по данным НБУ, во II квартале этого года чистый отток персонала из банков составил 3,1 тыс. И это несмотря на то, что 2010 год ознаменовался не только притоком депозитов в банковскую систему, но и постепенным возобновлением кредитования. Правда, участники рынка говорят, что в основном сокращения касаются сотрудников бэк-офисов. Есть и такие специальности, потребность в которых растет, — это IТ-специалисты, рисковики, начальники отделений и филиалов. Также в ближайшее время прогнозируют повышение спроса на специалистов в области collection (работа с проблемной задолженностью. — Авт.), кредитных специалистов и торговцев ценными бумагами. Попасть назад на работу в банк будет не так-то просто, отбор будут проходить только высокопрофессиональные кадры с большим опытом работы и наработанными связями. Ожидать к концу года значительного увеличения вакансий от банков не стоит. Более того, некоторые HR-специалисты банков утверждают, что в ближайшие два года рынок ожидает 20-25-процентное сокращение персонала.