Вузы Украины должны попасть в мировой топ учебных заведений - Азаров

По крайней мере три украинских университета должны попасть в мировой топ высших учебных заведений. Такую задачу поставил перед правительством Президент Украины Виктор Янукович, сообщает УНИАН. «Президентом Украины поставлена четкая задача – на протяжении десяти лет по крайней мере три украинских университета должны войти в мировой рейтинг 500 лучших высших учебных заведений. Эту задачу мы должны с вами выполнить», - заявил премьер-министр Николай Азаров сегодня на расширенном заседании правительства по вопросам образования. Речь идет также о переаттестации высших учебных заведений Украины. «По сравнению с 90-м годом, количество высших учебных заведений увеличилось в 2,3 раза. Мы имеем в целом 861 высшее учебное заведение, 2,6 млн. студентов. В результате такого абсолютно неадекватного роста мы получили страшную болезнь – размножение дилетантов», - сказал Азаров. По его словам, на фоне экономического падения в прошлом году на 15% в Украине появились «целые армии экономистов, менеджеров, юристов, психологов». Поэтому одной из первоочередных задач правительства является проведение аттестации вузов на соответствие современным требованиям к высшему образованию. Напомним, вчера состоялось заседание Общественного гуманитарного совета, где Президент Украины Виктор Янукович заявил о необходимости сокращения количества вузов.