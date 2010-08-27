Китайцам будут пропагандировать вышиванки и украинский «денс-модерн»

25-го по 31 августа в Пекине при поддержке Министерства культуры и туризма проходят Дни культуры Украины, сообщили «Главреду» в пресс-службе правительства. Во время их проведения пройдут два концерта театра «Киев модерн-балет», выставка украинской вышивки и национальных костюмов киевского музея Народного декоративного искусства. На закрытии Дней культуры, которое ознаменуется спектаклем «Щелкунчик» театра «Киев модерн-балет», будет присутствовать министр культуры и туризма Украины Михаил Кулиняк. Напомним, впервые в истории украинско-китайских отношений Дни культуры Украины в Китае прошли в апреле 2002 года. Соглашение о культурном сотрудничестве между министерствами культуры Украины и Китая было заключено 31 октября 1992 года. Фото durdom.in.ua