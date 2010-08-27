Украинским школьникам предложат электронные учебники

Учебные заведения Украины, в частности, школы, необходимо обеспечить электронными версиями учебников. Об этом сегодня заявил премьер-министр Украины Николай Азаров. Как сообщает УНИАН, премьер также раскритиковал официальный сайт Министерства образования Украины за отсутствие англоязычной версии. «Этим мы ограничиваем возможность доступа к обучению в Украине иностранных студентов. На веб-портале правительственного органа, который отвечает за сферу образования и науки, отсутствует база высших учебных заведений в Украине», - отметил Азаров. «Мы живем в эпоху цифровых технологий и должны максимально этим воспользоваться. Один шаг в направлении решения этой проблемы был сделан Министерством образования и науки по размещению на официальном сайте электронных версий учебников для десятых классов. Считаю, что в этом направлении необходимо двигаться более высокими темпами и найти возможность, соблюдая законодательство о защите авторского права, разместить на сайте Минобразования максимально полную электронную библиотеку учебной литературы для учеников всех классов в самых распространенных форматах», - сказал премьер-министр. Как сообщал Главред, Министерство образования Украины не успело подготовить новые учебники для школ согласно программе 11-летнего образования. Вместо этого отдельные главы учебных пособий были размещены на сайте министерства. Также 25 августа вице-премьер-министр Украины Борис Колесников подарил Президенту Украины Виктору Януковичу iPad и предложил со следующего учебного года обеспечить подобными устройствами всех детей-сирот, чтобы те могли хранить в этой электронной книге сразу все школьные учебники.