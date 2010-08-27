В Берлине появится доска Лесе Украинке

В понедельник в Берлине состоится торжественное открытие памятной доски украинской поэтессе Лесе Украинке. На торжествах ожидают главу МИД Украины Константина Грищенко и экс-мэра Берлина Вальтера Момпера, сообщает «Немецкая волна». Инициатива открытия доски писательнице принадлежит активистам украинской диаспоры, какие несколько лет назад начали проект по сбору пожертвований. Посол Украины в ФРГ Наталия Зарудная довольна, что эту акцию удалось подготовить совместно с Центральным союзом украинцев Германии. «Очень надеемся, что это будет не последняя такая культурная акция, которая напомнит о давних и тесных отношениях между нашими странами», - сказала посол. По словам Людмилы Млош, председателя Центрального союза украинцев Германии, далеко не все, кто мог бы посодействовать проекту, отозвались. Но, в конце концов, все нужные разрешения были получены, средства собраны, а полтавский скульптор Вадим Голобородов изготовил доску. В последние дни в украинском обществе Берлина дискутировали о том, будет ли присутствовать на западе и Президент Украины Виктор Янукович. Но, как стало известно, украинский Президент поручил эту миссию министру иностранных дел Константину Грищенко. «Объяснили нам так, что якобы у Президента не найдется времени в связи с другими важными вопросами», - сказала Млош.