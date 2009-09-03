Виходячи на світло

3 сентября 2009, 15:33

На початку серпня спека раптом спадає, і небом починають сунути важкі дощові хмари. Десь тоді й відбувається злам, літнім повітрям раптом проходять ледь помітні тріщини, і з них щоразу відчутніше повіває холодним осіннім протягом.

Потім, за кілька днів, дощі минають, знову зависає тепла сонячна погода, проте все вже насправді змінилось. Вода в ріках вистигає, і марно сподіватись, що розмірене серпневе сонце зможе її знову прогріти. Це вже початок кінця, слід готуватись до безкінечної осені, з її тишею і вітром. Зрештою, в цій країні осінь триває півроку, від неї просто не встигаєш відвикнути. У містах ці зміни майже не відчутні. Тіло міста не таке чутливе до температурних чи атмосферних перепадів. Цегла будинків довше тримає тепло, в підземці важко помітити зміну погоди. Хіба що раптом зауважуєш певний різнобій в одязі – хтось, найменш витривалий, із першими дощами одягає плащі й куртки, які дещо контрастують із пляжним одягом вуличних продавців та підлітків, які ховаються на станціях підземки від сонця, дощу та міліцейських патрулів. Тому, лишаючись у місті, можеш довше нічого не помічати. Небо як небо, воно завжди живе своїм життям, проганяючи крізь себе ліниві череди хмар чи всотуючи весь тополиний пух цього світу. Натомість зміни відчуваються на трасах та бензозаправках. Відкритий простір особливо чутливий, фарби тут ураз набувають густоти й терпкості. Варто лише подивитись на пшеничні чи кукурудзяні поля, як помічаєш домішану в їх кольори важкість розпаду. Щойно з траси зникає сонячне проміння, як відразу різко і гостро проступають обриси довколишніх ландшафтів, і все відразу стає зрозумілим – час готуватись до холодів, які й цього разу не оминуть тебе своєю наполегливістю. Уздовж траси селяни продають усе, що росте на їхніх городах. Дивний бізнес, нагадує західні розпродажі домашнього непотребу, коли з будинків виносять старі речі у сподіванні на те, що комусь вони можуть знадобитись. Надто по-сімейному все, як для справжньої торгівлі. Питаєш, скажімо, у бабці, чи є у неї морква, а вона відповідає: «На городі все є». Якась така українська народна мудрість, яка з’являється лише в серпні, разом з урожаями. Серпневі придорожні базари загалом заворожують відтінками й запахом, таких кольорів і такої стиглості більше не буде, все це триває лише кілька тижнів, які й виправдовують подальші відмирання та зимівлю. Серпневі ліси стоять порожні, переплетені павутинням та всіяні сосновими голками, якими ступається зовсім нечутно. Лише час від часу за деревами видно постаті грибників. Сумнівне заняття – збирання грибів, мені воно завжди нагадувало збирання пляшок. Хоча ось вбрідаєш між стовбурів і раптом натрапляєш на чергову грибну колонію, і все це якось мимоволі захоплює, так ніби й справді важливо назбирати їх якомога більше, ніби йдеться не лише про азарт, а й про необхідність. У соснових лісах важко визначити наближення осені. Ти мовби відгороджуєшся деревами від перебігу часу, забрідаючи в місця, де він рухається не так швидко. Сосни дивно передають акустику – вночі до ранку чути, як проїжджають фури віддаленою трасою, наче все це відбувається зовсім поруч, за сусідніми деревами. Траса весь час подає голос, тож можна орієнтуватись на неї, щоби не заблукати і вийти в потрібному місці. І коли по обіді згадуєш про час і простір, про перетікання сонячних потоків і наближення перших заморозків, коли намагаєшся вийти з цих соснових насаджень, то й рухаєшся передусім на голос дороги, виходячи з-поміж дерев на чужі голоси. По бездощовому літі ліси стоять сухі й прозорі, між гілками прориваються шматки сонячного світла, і що ближче до траси, то більше стає цього світла, яке вихоплюється з-поза червоних соснових стовбурів. І ось дерева лишаються позаду, і ти виходиш, зрештою, на гарячі асфальтові ділянки, і все це світло серпня обвалюється на тебе своїм теплом і прохолодою, ніжністю й задухою, приводячи до тями й нагадуючи про незмінний та дивовижний плин часу, який завжди прискорюється в районі шосейних доріг. Час підбивати підсумки, думаєш ти. А що в підсумку? Ну ось хоча б ці гриби.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
10:41
С чего начать спасение Украины
10:30
«Режет ножом, скручивает шеи»: в Сети рассказали о малолетней киевской живодерке, фото
10:13
"Ад-адище". В Сети поизгалялись над обсуждением книжной полки Порошенко на росТВ
09:32
Омелян рассказал, сколько Украина потеряла денег из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе
09:24
Филарет назвал вероятные сроки предоставления автокефалии УПЦ
08:52
Погода на воскресенье: где в Украине прогнозируют дожди
08:20
Подкараулили жертву недалеко от дома: стали известны подробности жестокого избиения девочки в Одессе
08:13
Все только начинается: что ждет Украину после получения автокефалии УПЦ мнение
07:50
В штабе ООС рассказали о потерях украинских военных на Донбассе
07:17
В Венесуэле совершено покушение на президента Мадуро, есть раненые
07:13
«Ты - королева»: украинская телеведущая взволновала фанатов пикантным фото в нижнем белье
06:59
Грандиозный обвал: почему упал рейтинг Путина и как он будет его спасать мнение
06:36
Ученые обнаружили новую неожиданную пользу от постоянного секса
06:14
Стало известно о смертельной опасности популярного медсредства
05:41
Сексапильная Руслана похвасталась фигурой на жарких фото
05:13
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
04:39
"Испортили пенис пришельцы". Мужчина отчекрыжил свой половой орган
04:20
«Хранилище бактерий»: стало известно, откуда начнется суперпандемия
03:56
Солистка «ВИА Гры» показала идеальную фигуру в бикини
03:33
Курение кальянов назвали смертельно опасным для людей
03:23
Седла, домики, платья и памперсы: курицы в США стали элитными домашними питомцами
02:58
В Нидерландах дирижера ведущего оркестра выгнали из-за секс-скандала: подробности
02:44
«С моими 165 килограммами». Помощник Вилкула опроверг обвинение в изнасиловании
02:15
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
01:45
После измены мужа Лорак сняла обручальное кольцо: фото
01:22
Британец шокировал «лучшим в мире» свадебным снимком: фото
01:03
Названа сумма, которую украинские заробитчане отправили домой из Польши
00:46
Макрон решил провести отпуск в старинной крепости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
04 августа, суббота
23:57
«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять