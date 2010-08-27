Французские летчики до смерти напугали 5 тыс. кур

Два французских самолета-истребителя во время выполнения тренировочного полёта уничтожили в Нормандии 4800 кур. По факту этого инцидента начато специальное расследование, сообщают Вести.ru. Гибель кур произошла на птицеводческой ферме в Нормандии. После пролётов истребителей над хозяйством её владелец обнаружил мертвых птиц. По всей видимости, шум реактивных двигателей низколетящих самолетов вызвал у птиц смертельный шок. Всего на ферме содержалось более 68 тысяч птиц. Командование авиабазы, расположенной неподалеку от фермы, признало, что два самолёта-истребителя действительно совершали в эти часы учебные полёты с аэродрома базы. Однако пилоты, как утверждают военные, летали на «утвержденных правилами высотах». Если расследование подтвердит, что самолёты пролетели над фермой ниже положенных высот, то фермер за нанесённый ущерб получит от вооружённых сил Франции соответствующую компенсацию. Во французском министерстве обороны существует специальный отдел, который занимается подобными происшествиями и компенсациями пострадавшим.