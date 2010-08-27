Младшим школьникам вернут обязательные медосмотры

Правительство планирует возобновить обязательные медицинские осмотры в сентябре-декабре этого года. Об этом сегодня заявил министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник. Предыдущее решение об отмене медосмотре министр назвал популистским, сообщает УНИАН. «Предыдущее правительство отменило обязательный медицинский осмотр школьников в средних учебных заведениях и перенесло это в поликлиники. Дальше возникли безумные очереди, недовольство родителей. На сегодняшнем заседании Кабинета министров принято постановление о возвращении обязательных медицинских осмотров детей в средние учебные заведения», - сказал Табачник. Министр отметил, что до начала сентября этого сделать не удастся, однако при поддержке Минздрава медосмотры организуют для учеников 1-5 классов. Во втором семестре наступающего учебного года профилактические осмотры в школах будут проходить школьники всех возрастов.