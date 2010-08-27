Табачник просит студентов заняться отменой «уравниловки» в стипендиях

Министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник просит студенческие организации подготовить проект постановления Кабинета Министров об отмене «уравниловки» в назначении стипендий. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, сообщает УНИАН. Табачник попросил сделать два проекта постановлений Кабмина. «Я обязуюсь убедить каждого члена правительства, чтобы их принять», - сказал Табачник. По его словам, эти два постановления должны касаться положения о социальной стипендии и положении об академической стипендии. «Я начал этот разговор в марте месяце. Обещали многое - пока ни одного документа ни в электронном, ни в бумажном виде нет», - сказал Табачник. По его словам, министерству важно виденье студенческих организаций, «как уйти от «уравниловки» в стипендиях». По словам Табачника, студенческие организации должны предоставить критерии и коэффициент начисления стипендий без уменьшения общего фонда средств, которые выделяются на стипендии. Кроме того, положение об академической стипендии должно учитывать размер такой стипендии в зависимости от учебы студента, его научных работ, участия в конференциях. Табачник отметил, что не поддерживает той позиции, когда всем платится одинаковая стипендия - и студенту-троечнику, и студенту-отличнику. «Это оскорбительно и унизительно. Это фактически называется демотивация труда, это снижение качества высшего образования», - отметил министр.