Табачник выгонит «фаст-фуды» из школ

Министерство образования и науки Украины предупреждает руководителей учебных заведений об ответственности за продажу в школах продуктов питания типа «фаст-фуд». Об этом сегодня журналистам на пресс-конференции заявил министр образования и науки Дмитрий Табачник, пишет УНИАН. «Мы провели совместное совещание, потом селекторное совещание с Министерством здравоохранения и пришли к выводу, что мы не позволим в этом году в школьных столовых и школьных буфетах продавать так называемые продукты «фаст-фуда», - сказал Табачник. Кроме того, он отметил, что в областных бюджетах предусмотрено достаточно средств для организации питания в школах. «Мы будем мониторить эту ситуацию, и в каждом конкретном случае будем конкретно реагировать на нарушение», - отметил министр. Также он сообщил, что по информации, которую предоставили губернаторы, во всех высших учебных заведениях завершены ремонты. К началу отопительного сезона осталось отремонтировать в средних школах и ПТУ около 240 котельных и отопительных систем. По словам Табачника, все эти работы запланировано завершить до 20 сентября. Отметим, решение о запрещении реализации в школах чипсов и газированных напитков было принято Кабинетом Министров еще в 2006-м году. В частности, «табу наложено на чипсы, газированные напитки, квас, сухарики, «поп-корн», орешки и другие продукты, которые не являются жизненно необходимыми для детей». Впрочем, по словам чиновников, постановления правительства придерживаются не все.