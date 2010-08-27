На украинско-белорусской границе возникли огромные очереди (ФОТО)

На международном автомобильном пункте пропуска «Новые Ярыловичи» на границе Украины с Беларусью возникли огромные очереди. Об этом сообщил работник пресс-службы Северного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Виктор Вырва, пишет УНИАН. По словам Вырвы, названный автомобильный пункт в Черниговской области каждый год летом перегружен. Технологически он рассчитан на ежесуточный пропуск через государственную границу до 650 автомобилей и 5 тысяч граждан, но эти цифры сейчас превышены в пять раз. Только за прошлые выходные, с 21 по 23 августа, тут оформлено 9 тысяч транспортных средств та и почти 44 тыс. граждан. В связи с этим пограничники просят туристов пользоваться другими пунктами пропуска этого направления - «Сеньковка», «Гремяч» и «Славутич». Фото предоставлено пользователем сайта onliner.by.