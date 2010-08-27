Члены экипажа судна «St.Sophia» возвращаются в Украину

6 из 10 членов экипажа судна «St.Sophia» выявили желание оставить судно и вернуться на Родину. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Руслан Демченко, проинформировали «Главред» в пресс-службе ведомства. Посольством Украины в Египте совместно с благотворительным фондом помощи морякам «Асоль» прорабатывается вопрос возвращения в Украину наших моряков уже завтра. Капитан и 3 члена экипажа добровольно остаются на корабле с целью поддержания его жизнедеятельности. На судно доставлены продукты питания и питьевая вода. Состояние здоровья моряков удовлетворительное. Напомним, что судно находится в 30 милях от египетского порта Порт-Саид в аварийном состоянии из-за невозможности ремонта в связи с задолженностью компании-оператора.