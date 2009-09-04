Чи корисна синя птиця?

4 сентября 2009, 10:05

Те, про що так довго говорили фахівці з харчування, сталося.

Британська Агенція Харчових Стандартів видала ґрунтовну доповідь, головна ідея якої – органічні продукти, тобто натурпродукти, містять практично стільки ж поживних речовин, як і продукти, вирощені інтенсивним способом.
Газети вийшли із заголовками про сумніви щодо мудрості натурального вибору. «Таймс» навіть розмістила повідомлення про цю доповідь на першій шпальті. Мовляв, натуральні продукти коштують принаймні на чверть більше, і за що?
Спершу перекажу деталі дослідження. Агенція Харчових Стандартів, а радше Лондонська Школа гігієни та тропічної медицини на її замовлення, каже, що вона ні за, ні проти натурпродуктів, просто інші – однаково поживні. Було проаналізовано 23 поживні речовини. У 20 категоріях не було знайдено особливої різниці. Натурпродукти показали вищі (більш як на 50%) рівні бета-каротинів і на 38% більше флавоноїдів, а також більше фосфору, але доповідь твердить, що різниця в цих речовинах є в межах статистичної похибки. В натурпродуктах також більше вітаміну С, магнезію, протеїнів та інших речовин, але фахівці з харчування твердять, що різниця не така велика, аби вплинути на здоров’я нації.
Я не науковець. Радше митець. А читаючи цю доповідь, відчула себе духовно близькою до іншого митця, Костянтина Сергійовича Станіславського – так захотілося заволати: «Нє вєрю!»
Переїхавши до цієї геть не сонячної країни майже вісім років тому, я почала стрімко набирати вагу. За пару років я поправилася кілограмів на... та на цілих десять. Мені було незрозуміло, в чому справа: звичайно, буржуйське життя пропонує тут рябчика, тут ананас, і картоплю тут копати не треба. Але ж не настільки! Зрештою, у мене виникла теорія, що до нівеляції моєї талії причетні гормони, на яких вирощують буржуйське м’ясо у вигляді курей, свиней і великої рогатої худоби. Довести цього я не можу. Але рік за роком дедалі більше інформації з’являлося про курей, які жили менше 40 днів від яйця до ножа, по груди бродячи у власному лайні, споживаючи напханий хімікатами комбікорм. (Цікавих відсилаю до роману британської письменниці Марини Левицької «Два фургони», який я особисто переклала на українську, там це все натхненно описано). Дедалі зрозуміліше ставало, чому в Україні курка смакувала куркою (раніше), а в Британії на середньостатистичному шматку курятини треба писати, що це, бо коли воно смажене за місцевою модою на старій олії, то від риби його на смак не відрізнити.
І зрештою я наступила на горло своєму провінційному жлобству і перейшла на органічні (натуральні) продукти. Тепер я купую цілу курку не за 4, а за 10 фунтів (приблизно 130 гривень), ноги й груди ми їмо як є, з решти варю бульйон, а каркас оббираю на салат олів’є. Так, натуральна курка іноді нагадує синю птицю з радянського гастроному. Але так вона в природі виглядає.
Тривале життя в Британії також навчило мене читати урядові доповіді між рядків. І до цієї у мене відразу виникло питання: добре, нехай поживних речовин у натуральній курці й у тій, що за все життя сонця не бачила, майже однаково. Але скільки в тій та в іншій гормонів, антибіотиків і пестицидів, з’їдених разом із харчами? Як на мій незміцнілий організм вплинуть непротестовані генетично модифіковані продукти, які їла свинка, що тепер стала шашликом? Доповідь цього не каже, а дослідники відхрещуються, що це не їхня справа. Їхня, мовляв, тільки порахувати поживні елементи.
Отож, за великим рахунком, доведеться у виборі продуктів знову покладатися на здоровий глузд.

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