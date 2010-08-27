Возле Львова фура лишила жизни 14-летнюю девочку

Сегодня около 14.00 на автодороге Киев-Чоп в селе Солонка Пустомитовского района произошло дорожно-транспортное происшествие: водитель фуры «Рено», которая двигалась из Закарпатья, совершил наезд на 14-летнюю жительницу Львовской области, переходившую дорогу через пешеходный переход. От полученных травм девочка погибла на месте происшествия, сообщает корреспондент «Главреда». Как отмечают сотрудники ГАИ, тормозной путь водителя фуры до начала пешеходного перехода составляет приблизительно 70 метров. Кроме того, закончилось движение транспортного средства через 30 метров от перехода. Следовательно, пешехода фура протащила около 30 метров. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники ГАИ.