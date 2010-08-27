Крымского милиционера посадили на 9 лет за побои

Суд приговорил бывшего милиционера к девяти годам заключения. Прошлым летом в Евпатории инспектор дежурной части избил местного жителя, который позже скончался от побоев. Как сообщает УНИАН, потерпевший скончался у себя дома после нескольких часов пребывания в Евпаторийском райотделе милиции, где инспектор дежурной части избивал задержанного и издевался над ним. Железнодорожный районный суд Симферополя признал милиционера виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса«превышение служебных полномочий» и «умышленное тяжкое телесное повреждение, причинившее смерть потерпевшего». Суд назначил бывшему милиционеру срок и постановил лишить его права занимать должности в правоохранительных органах сроком на три года и звания «лейтенанта милиции».