Во Львове появились огромные цветочные часы (ФОТО)

Во Львове возле площади Мытной обустроили цветочные часы. Такие уже стояли здесь 50-60 лет назад, сообщает ZAXID.NET. Стоимость новых часов - 178 тыс. грн. Площадь клумбы-часов составляет 16 квадратных метров. На часах высажено приблизительно 600 кустов хризантем: белых, желтых, бордовых и малиновых. Часы будут работать круглый год. Как отметил городской голова Львова Андрей Садовый, из городского бюджета на установку часов выделили 98 тыс. грн. К обустройству в городе цветочных часов присоединились также меценаты. Всего удалось собрать 80 тыс. спонсорских средств. Над часами работали в июле-августе. «Часы очень похожи на те, которые были в советские времена. Воспроизводили их по архивным документам», - рассказала председатель Галицкой районной администрации Ирина Маруняк. Над часовым механизмом работал львовский часовщик, доцент кафедры физики Львовского национального аграрного университета Алексей Бурнаев. По информации издания, во время установки в 2004 году на Мукачевском замке Паланок башенных часов с курантами в подвалах были найдены несколько циферблатов разных размеров и гигантские стрелки, выше человеческого роста и весом 50 килограммов. И только в настоящий момент, через пять лет после завершения работ, Бурнаев определил их происхождение - это оригинальные стрелки прежних львовских цветочных часов с площади Мытной. Подтверждением тому являются архивные фото. Найденные стрелки в отличном состоянии, следов коррозии практически нет. Предполагают, что много разных циферблатов и стрелок без механизмов попали в Мукачево еще на съемках фильма «Узник замка Иф» (1988 год). Тогда съемочная группа собрала все, что смогла, для обустройства декораций. Однако ни один из привезенных циферблатов не подошел по размеру, поэтому их бросили в подвалах, а на замке установили жестяные круги с нарисованными стрелками.