Кабмин обсудит проблемы лабораторной диагностики

Минздрав намерен модернизировать систему лабораторной диагностики заболеваний, сообщили Главреду в пресс-службе министерства. Согласно заявлению, лабораторная служба серьезно тормозит развитие медицинской отрасли в Украине. По словам министра здравоохранения Украины Зиновия Мытника, лабораторная диагностика сегодня является очень затратной и низкотехнологической, а качество ее работы недостаточно контролируется. Главный врач страны считает, что прежде всего лабораториям необходимо техническое переоснащение и, безусловно, кадровое обеспечение. Министр сообщил о создании ряда нормативно-правовых документов, в том числе и концепции государственной целевой программы на 2011-2016 годы. В медицинских вузах будут пересмотрены учебные планы и программа. В начале сентября Государственная программа развития лабораторной службы будет вынесена на обсуждение Кабинета Министров Украины, ожидается, что ВР Украины утвердит ее до конца года. Программа, в частности, предусматривает дооснащение экспресс-лабораторий в реанимационных отделениях, развитие специализированных лабораторий в центрах СПИДа и туберкулезных, дерматовенерологических, онкологических диспансерах.