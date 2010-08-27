Минтранссвязи оштрафовало запорожских нарушителей на 100 000 грн

На юге Запорожской области государственные инспекторы Минтранссвязи провели усиленную рейдовую проверку транспортных средств. По ее результатам было обнаружено 74 перевозчика, которые предоставляли «нелегальные» услуги по перевозке пассажиров. Как сообщили Главреду в пресс-службе Минтрансвязи, всего было составлено 134 акта за нарушения законодательства Украины в сфере автомобильного транспорта. В частности, были зафиксированы такие нарушения, как перевозка пассажиров без договора, полисов обязательного страхования пассажиров, перевозка пассажиров на маршруте протяжностью более 500 км одним водителем и другие. В некоторых случаях водители автобусов вовсе не имели путевого листа, которое должно подтверждать прохождение предрейсового медицинского обзора водителя и предрейсового технического осмотра транспортного средства. Ориентировочная сумма наложенных финансовых санкций к «нелегальным» перевозчикам составляет больше 100 000 грн. Отметим, во время курортного сезона в Запорожской области, которая и без того является транзитной зоной (находится на пересечении двух автодороги международного значения: Харьков - Симферополь и Одесса - Новоазовск), резко увеличивается автомобильный поток на дорогах области - как за счет других регионов Украины, так и за счет других стран. В десятки раз увеличивается количество автобусов, задействованных для перевозки пассажиров на внутриобластных и межобластных соединениях.