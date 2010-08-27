Из Крыма массово уезжают туристы: по 55 тыс. человек в день

Отдыхающие массово покидают курорты Крыма: перевозчики отмечают пик пассажиропотока. Только в Москву ежедневно уезжают 13 тыс. человек на 22 поездах, сообщает «Новый регион». По данным «ГП Приднепровская железная дорога», только на поездах в автономию приехали более 3 млн. человек. Поток новоприбывших туристов начал сокращаться еще 9 августа. Теперь из Крыма каждый день уезжает около 55 тыс. человек. Начальник железной дороги Александр Момот отмечает, что не все пассажиры заранее купили обратный билет. Но проблем с приобретением билета возникнуть не должно. «Нам крепко помогли другие железные дороги. Откликнулась Российская Федерация. Наши коллеги очень оперативно отреагировали и ввели дополнительные поезда на направления, которые имеют спрос в последние дни августа и первой половине сентября», - заверил Момот. В частности, дополнительные поезда в Москву из Евпатории и Феодосии будут введены на период с 1 по 11 сентября. В настоящее время из Крыма курсируют 80 поездов в разные направления.