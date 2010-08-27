Кремень предлагает сократить количество вузов

Количество вузов в Украине нужно сократить путем их объединения. Об этом в эфире радио «Свобода» заявил президент Академии педагогических наук, член Гуманитарного совета при Президенте Украины Василий Кремень. «Нужно из тех 235 государственных университетов, вузов третьего и четвертого уровней аккредитации путем объединения, прежде всего в регионах, создать около 100-120 университетов, которые будут эффективнее. Это был бы абсолютно оправданный шаг», - заявил Кремень Он отметил, что от этого выиграли бы и студенты и регионы. «Проигрывают лишь три или четыре ректора, потому что из пяти вузов будет создан один, и будет один ректор и пять проректоров, а не 15-20, как в настоящий момент в этих четырех вузах», - отметил эксперт. Напомним, вчера Василий Кремень предложил убрать техникумы и колледжи из системы высшего образования. По его словам, такие виды учебных заведений как техникумы и колледжи не могут входить в систему высшего образования, поскольку в них не осуществляется научная деятельность.