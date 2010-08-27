В Тернопольской области не будут оздоравливать детей

Областная администрация Тернопольской области ликвидирует оздоровительные летние лагеря при школах уже следующим летом. Об этом сообщает УНИАН. Председатель Тернопольской ОГА михаил Цимбалюк сообщил, что такое решение приняли педагоги Тернопольщины. «Разве может ребенок оздоровиться и отдохнуть, придя на каникулах в те же стены, где год учился? Даже с психологической точки зрения это - неправильно, ведь школьник фактически не меняет места своего постоянного пребывания, так как именно в школе ученик находится большую часть дня. Так стоит ли говорить о качественном отдыхе в пришкольных лагерях?» - отметил Цимбалюк во время выступления. По данным пресс-службы, педагоги поддержали его инициативу отменить со следующего года практику таких форм организации летнего отдыха и оздоровления детей. Вместо этого запланировано детей будут направлять на летний отдых в специально приспособленные для этого детские лагеря региона. Уровень инфраструктуры последних к следующему лету планируется существенно улучшить .