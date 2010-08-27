Завтра в Тернополе школьники разрисуют троллейбусы

Завтра, 28 августа, в Тернополе каждый, кто оденет вышиванку, сможет ездить в троллейбусе бесплатно. Соответствующее решение городского совета было принято по случаю Дня города, который будет отмечаться завтра, пишет УНИАН. «Учитывая положительные отзывы от введения такой инновации в прошлом году, в этом году мы решили повторить этот подарок жителям и гостям Тернополя», - рассказал городской председатель Роман Заставный. Кроме этого, по случаю празднования Дня города завтра учащиеся художественной школы разрисуют новые троллейбусы. «Мы попробовали поэкспериментировать на одном троллейбусе, и детские рисунки оказались достаточно яркими, нестандартными, с интересными сюжетами. Поэтому решили предоставить им возможность разрисовать еще два троллейбуса», - сказал Заставный. В соответствии с замыслом, дети на троллейбусе будут изображать свои мечты. После этого троллейбусы с нарисованными детскими фантазиями и мечтами будут курсировать по городу.